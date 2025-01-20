Девятилетняя дочь Игоря Николаева рассказала о конфликтах в семье

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой рассказала, что родители ссорятся

Девятилетняя дочь певца и композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника рассказала о конфликтах в семье. Ее слова прозвучали в ходе передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По словам девочки, родители могут начать ссориться из-за долгих сборов отца перед выходом. При этом, добавила она, после этого Николаев всегда первым идет на примирение с супругой. «Это мои родители. Без ссор они не могут», — сказала дочь композитора.

Ранее актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», признался, что чувствует ненависть к нему фанатов Игоря Николаева.