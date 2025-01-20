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12:07, 20 января 2025Культура

Девятилетняя дочь Игоря Николаева рассказала о конфликтах в семье

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой рассказала, что родители ссорятся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Девятилетняя дочь певца и композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника рассказала о конфликтах в семье. Ее слова прозвучали в ходе передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По словам девочки, родители могут начать ссориться из-за долгих сборов отца перед выходом. При этом, добавила она, после этого Николаев всегда первым идет на примирение с супругой. «Это мои родители. Без ссор они не могут», — сказала дочь композитора.

Ранее актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», признался, что чувствует ненависть к нему фанатов Игоря Николаева.

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