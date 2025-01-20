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18:25, 20 января 2025Интернет и СМИ

Кушанашвили рассказал о гонорарах во время работы на украинском ТВ

Кушанашвили заявил, что за эфир на украинском ТВ получал восемь тысяч долларов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскрыл гонорар, который он получал, работая на украинском телевидении в 2010-е годы. Об этом он высказался в беседе с бизнесменом и блогером Андреем Третьяковым, видео вышло во «ВКонтакте».

Кушанашвили напомнил, что работать на украинском ТВ его позвал будущий президент Украины Владимир Зеленский, который на тот момент выступал продюсером телеканала «Интер». Ведущий отметил, что его пригласили стать лицом ток-шоу «Разбор полетов», которое он вел вместе с Юлией Литвиненко.

«За один эфир в Киеве я получал восемь тысяч долларов. За один эфир», — заявил Кушанашвили. Он добавил, что проработал в программе «Разбор полетов» три года.

Ранее телеведущий рассказал, что однажды заработал несколько миллионов рублей за один вечер. По словам Кушанашвили, такой гонорар он получил от предпринимателя Тельмана Исмаилова.

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