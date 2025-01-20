Лицо Мелании Трамп на инаугурации взбудоражило пользователей сети

Выражение лица модели Мелании Трамп взбудоражило пользователей сети. Посты на эту тему массово появились на платформе X.

Поводом для обсуждения стали кадры из Вашингтона, на которых первая леди позировала вместе с супругом Дональдом Трампом рядом с Джо и Джилл Байден. Знаменитость выбрала для инаугурации классическое черное пальто и остроносые туфли, а завершала образ широкополая шляпа, которая прикрывала ее глаза.

«Мелания и ее знаменитое лицо. Она в игре», «Мелания делает все возможное, чтобы скрыть свое выражение лица под шляпой», «Если взгляд может убить, выражение лица Мелании говорит о большем», «Обожаю Меланию. Ее лицо выглядит так, будто она собирается купить Лувр», «Обожаю Меланию за честность. Злость написана на ее лице», — высказывались юзеры.

Ранее в январе сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп. Стилист супруги политика признался, что однажды его отказались обслуживать в одном из бутиков американского дизайнера.