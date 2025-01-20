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23:11, 20 января 2025Мир

Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

Маск не смог сдержать радость после слов Трампа про Марс на инаугурации
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск не смог сдержать радость после фразы президента США Дональда Трампа о покорении Марса. Бизнесмен показал свою эмоциональную реакцию в соцсети X.

Отмечается, что во время своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.

«Америка отправляется на Марс», — прокомментировал слова американского лидера предприниматель.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.

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