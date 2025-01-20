Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

Маск не смог сдержать радость после слов Трампа про Марс на инаугурации

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск не смог сдержать радость после фразы президента США Дональда Трампа о покорении Марса. Бизнесмен показал свою эмоциональную реакцию в соцсети X.

Отмечается, что во время своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.

«Америка отправляется на Марс», — прокомментировал слова американского лидера предприниматель.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.