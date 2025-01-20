Маск эмоционально отреагировал на одну фразу Трампа на инаугурации

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск не смог сдержать радость после фразы президента США Дональда Трампа о покорении Марса. Бизнесмен показал свою эмоциональную реакцию в соцсети X.
Отмечается, что во время своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
«Америка отправляется на Марс», — прокомментировал слова американского лидера предприниматель.
20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.