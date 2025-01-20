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10:26, 20 января 2025Бывший СССР

Медведчук заявил о возможности возрождения украинского народа лишь в составе России

Медведчук: Возрождение украинского народа возможно лишь в составе России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Возрождение украинского народа возможно только в составе России, а нынешнего президента республики Владимира Зеленского не интересуют проблемы сограждан. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа (...). Поэтому возрождение украинского народа традиционно связано с Россией и в составе России, так было, так есть и так будет в будущем», — заявил Медведчук.

По его словам, в положении украинского народа украинского лидера интересуют только деньги, потому, чем больше страдания украинцев, тем больше Зеленский может получить средств со стран Запада, а окончание конфликта президента Украины не интересует.

Ранее Медведчук заявил, что страдания простых украинцев являются результатом политики уходящего президента США Джо Байдена. По его словам, Зеленский исполняет «команды Байдена», раскалывая общество на тех, кто обогащается на чужих жизнях, и тех, кто пытается откупиться, спасая свою жизнь.

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