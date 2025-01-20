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07:55, 20 января 2025Силовые структуры

Минобороны затребовало взыскать четыре миллиарда рублей с Военно-строительной компании

Минобороны России требует взыскать с Военно-строительной компании 4 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Минобороны России затребовало взыскать четыре миллиарда рублей с Военно-строительной компании (ВСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Арбитражный суд города принял иски к производству.

По данным агентства, общая сумма исковых заявлений составляет четыре миллиарда 21 миллион 508 тысяч 717 рублей. Суд уже назначил рассмотрение части из них, но подробности требований военного ведомства пока не сообщаются.

29 ноября сообщалось, что Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производителя спутников АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева (ИСС). Ведомство намерено взыскать неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года, суть которого не раскрывается.

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