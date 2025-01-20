Москвичам пообещали возвращение зимы

Синоптик Позднякова: зима вернется в Москву в конце января

Атлантический циклон принес в Москву апрельскую погоду, однако в конце января зима вернется в столицу. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, в ближайшее время город ожидают перепады температуры. В понедельник, 20 января, будет плюсовая температура, а со вторника начнется ее понижение — столбики термометров покажут около минус трех-минус пяти градусов. К вечеру среды снова потеплеет. Положительная среднесуточная температура сохранится до выходных.

«Так будет до 25 января, когда, наконец, зима должна опомниться. Конечно, к климатической норме она, скорее всего, не вернется, но все же температура станет устойчиво отрицательной», — отметила Позднякова. Она добавила, что во вторник и среду ожидается небольшой снег.

Ранее сообщалось, что первая половина января в Москве оказалась аномально теплой. Средняя суточная температура воздуха составила минус 0,9 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы.