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08:30, 20 января 2025Забота о себе

Мужу отказывающейся от секс-экспериментов женщины дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: WPixz / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который пожаловался на сложную ситуацию в спальне: ему не доставляет удовольствия обычный секс, а жена отказывается от экспериментов. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, планирование секса доставляет ему больше удовольствия, чем сам процесс. Даже прелюдия уже кажется ему скучным набором повторяющихся действий, а жена не идет навстречу его предложениям внести в «ванильную» интимную жизнь разнообразие и не говорит, что бы ей хотелось попробовать в постели. «Как добавить процессу огонька? Хотелось бы пробовать новые локации и позы, больше шуметь», — посетовал он.

Юзвяк попросил мужчину решить для себя, скучен ли ему секс в принципе или интим именно с женой, а после все-таки попытаться выяснить, чего бы хотелось женщине. Он посоветовал найти в сети анкету фетишей и каждому заполнить ее, после чего обсудить результат. «Будьте максимально честными. Могут быть вещи, которые ей необязательно интересны, но она готова заняться ими ради вас. Ваш энтузиазм может вдохновить ее», — уверен эксперт.

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Также коуч предложил рассмотреть возможность секса с другими людьми — отдельно от жены или вместе с ней. Однако он обратил внимание, что подобная инициатива должна быть согласована с супругой. Наконец, он порекомендовал изучить практики, которые предлагает БДСМ — сфера, в которой секс не всегда занимает центральное место, но в которой флирт, напряжение и связь играют решающую роль. «Конечно, ваша жена может и не пойти на подобные вещи, но вы, по крайней мере, получите больше понимания о своей сексуальности и тех шагах, которые можете предпринять для удовлетворения», — заключил Юзвяк.

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.

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