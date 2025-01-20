УП: причиной поражений ВСУ под Великой Новоселкой является нехватка пехоты

Одной из причин поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике (ДНР) является нехватка живой силы. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Сложности сил обороны: страшная нехватка пехоты, особенно в 110-й бригаде, которая является ключевой на [данном] направлении. После начала штурма Великой Новоселки бригаде дали всего 20 человек», — передает издание.

Также командование украинской армии на уровне подразделений в районе Великой Новоселки часто представляет ложные доклады, что выливается в прорывы линии фронта армией России. Вместе с тем ситуацию на передовой у данного населенного пункта для ВСУ осложняет рельеф в виде разрезанной рекой низменности.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие пытаются малыми группами покидать Великую Новоселку. Как рассказали в российских силовых структурах, все пути отхода для бойцов ВСУ перекрыты, они несут потери.