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16:17, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали причины поражений ВСУ под Великой Новоселкой

УП: причиной поражений ВСУ под Великой Новоселкой является нехватка пехоты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Одной из причин поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике (ДНР) является нехватка живой силы. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Сложности сил обороны: страшная нехватка пехоты, особенно в 110-й бригаде, которая является ключевой на [данном] направлении. После начала штурма Великой Новоселки бригаде дали всего 20 человек», — передает издание.

Также командование украинской армии на уровне подразделений в районе Великой Новоселки часто представляет ложные доклады, что выливается в прорывы линии фронта армией России. Вместе с тем ситуацию на передовой у данного населенного пункта для ВСУ осложняет рельеф в виде разрезанной рекой низменности.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие пытаются малыми группами покидать Великую Новоселку. Как рассказали в российских силовых структурах, все пути отхода для бойцов ВСУ перекрыты, они несут потери.

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