Стало известно о попытках выхода ВСУ из Великой Новоселки

Силовики: ВСУ пытаются выводить войска малыми группами из Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выводить войска малыми группами из Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Несут потери, поскольку все пути отхода перекрыты», — подчеркнул собеседник агентства.

Силовики сообщили о попытках выхода ВСУ из Великой Новоселки на фоне продвижения Вооруженных сил России. Отмечается, что внутри поселка заблокирована группа украинских солдат, ведется зачистка населенного пункта.

Ранее штурмовик ВС России с позывным Серго уличил ВСУ в создании живого щита из мирных жителей в ДНР. По его словам, украинские военные перевезли всех мирных жителей Времевки и окрестностей в Великую Новоселку.