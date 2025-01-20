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10:22, 20 января 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в создании живого щита из мирных жителей в ДНР

ТАСС: ВСУ в Великой Новоселке в ДНР сделали живой щит из мирных жителей Времевки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) создали в Донецкой народной республике (ДНР) живой щит из мирных жителей. Об этом рассказал инструктор штурмовой бригады, штурмовик группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Серго, передает ТАСС.

«Они [украинские военные] перевезли всех мирных жителей [Времевки и окрестностей] в Великую Новоселку, чтобы мы медлили в своих штурмовых действиях. [Они] сделали из людей живой щит», — уточнил российский военнослужащий.

Боец армии России добавил, что подобные действия со стороны украинских солдат являются привычной практикой. В связи с этим ВС РФ продолжают действовать, но делают это четко и выверенно.

Ранее стало известно о тяжелом положении ВСУ в Великой Новоселке. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские войска вошли в населенный пункт с запада, параллельно продолжив продвигаться на востоке и юге.

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