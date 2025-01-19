Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР окружен и обречен

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка Донецкой народной республики (ДНР). Комментарий передает РИА Новости.

«Наши войска вошли в Великую Новоселку с запада, параллельно продвигаясь в предместье села с востока и юга. Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинские военные находятся в оперативном окружении. Чтобы выбраться, по словам Рогова, им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

18 января сообщалось, что подразделения ВСУ в Великой Новоселке оказались практически в полном окружении. До полной блокировки противника в селе Российской армии оставалось пройти около 300 метров.

В тот же день стало известно, что армия России взяла под контроль поселок Времевка, который вплотную прилегает к Великой Новоселке.