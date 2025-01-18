ТАСС: До окружения частей ВСУ в Великой Новоселке осталось 300 метров

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке, крупном узле дорог на западе Донецкой народной республики (ДНР), оказались в практически полном окружении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, российские части почти полностью сумели зачистить прилегающий к поселку населенный пункт Времевка. Он находился под контролем Армии России с весны 2022-го до лета 2023 года, когда был утерян в ходе контрнаступления ВСУ.

До полной блокировки противника в Великой Новоселке им осталось пройти около 300 метров.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое. Кроме того, как отмечалось, подразделениям ВС России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного и в Часовом Яре.