Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 18 января 2025Бывший СССР

Стало известно о практически полном окружении ВСУ в Великой Новоселке

ТАСС: До окружения частей ВСУ в Великой Новоселке осталось 300 метров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке, крупном узле дорог на западе Донецкой народной республики (ДНР), оказались в практически полном окружении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, российские части почти полностью сумели зачистить прилегающий к поселку населенный пункт Времевка. Он находился под контролем Армии России с весны 2022-го до лета 2023 года, когда был утерян в ходе контрнаступления ВСУ.

До полной блокировки противника в Великой Новоселке им осталось пройти около 300 метров.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое. Кроме того, как отмечалось, подразделениям ВС России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного и в Часовом Яре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мистер Нет. Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      Новость об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов» опровергли

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      Стало известно о практически полном окружении ВСУ в Великой Новоселке

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу утром 19 января

      В России отреагировали на атаку более 40 беспилотников ВСУ

      Евросоюз удвоил импорт российских лекарств

      Двое судей стали жертвами стрельбы у Верховного суда Ирана

      Три фуры столкнулись и загорелись на российской трассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше