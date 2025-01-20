На Украине опровергли возможность мобилизации 18-летних

Глава ЦПД при СНБО Украины Коваленко опроверг возможность мобилизации 18-летних

Украинских 18-летних студентов, отчисленных после прохождения базовой военной подготовки, не призовут в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможность мобилизации людей до 25 лет опроверг глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram.

«Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после базовой военной подготовки невозможна в принципе», — написал он.

Глава центра добавил, что до мобилизационного возраста оказаться в рядах украинских войск можно добровольно, подписав контракт.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что новый закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, после чего будут отчислены. Он также отметил, что мобилизация с 18 лет частично уже идет на Украине.