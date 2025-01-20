На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

Нардеп Разумков: Новый закон позволит мобилизовать 18-летних студентов

Новый закон о базовой военной подготовке позволит мобилизовать 18-летних студентов, которые пройдут ее во время учебы, после чего будут отчислены. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Страна.ua».

Разумков обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский четвертый месяц не подписывает принятый парламентом законопроект, согласно которому запрещается мобилизация молодых людей от 18 до 25 лет, которые были признаны ограничено пригодными еще до начала вооруженного конфликта.

Депутат сделал вывод, что мобилизация с 18 лет частично идет уже сейчас, хотя возраст призыва еще не был снижен. Он добавил, что Зеленский «соврал или не знает», когда отверг призывы США снизить возраст мобилизации.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский сообщил о недостаточном уровне мобилизации. По его словам, случаи перевода военных, которые обслуживают самолеты, в пехоту находятся в разумных пределах.

