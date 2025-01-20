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21:36, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о подготовке к отказу от территорий

Военный аналитик Снегирев: Запад готовит Украину к потере территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Запад готовит Украину к отказу от утраченных территорий. Об этом заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

Он прокомментировал статью агентства Bloomberg о планах России настаивать на сохранении занятых территорий на будущих переговорах, назвав ее сигналом для Киева. «То есть фактически Bloomberg дает понять и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны», — отметил эксперт.

Он полагает, что американские власти могут использовать агентство для формирования необходимой повестки дня.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о готовности Украины к переговорам об окончании вооруженного конфликта.

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