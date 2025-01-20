Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о «страшной нехватке» пехоты в ВСУ

УП: ВСУ испытывают страшную нехватку пехоты на нескольких направлениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanized Brigade / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают страшную нехватку пехоты на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в ВСУ.

По данным издания, ВСУ столкнулись с существенной нехваткой пехоты на покровском (красноармейском), торецком (дзержинском) и южнодонецком направлениях, а также в Часовом Яре в ДНР. Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава может привести к окончательной потере Часова Яра и Дзержинска (украинское название — Торецк) как важных населенных пунктов из-за расположения на высоте и оборудованных направлений.

«Страшная нехватка пехоты, особенно в 110-й бригаде, которая является ключевой на [южнодонецком] направлении. После начала штурма Великой Новоселки бригаде дали всего 20 человек», — подчеркивает «УП».

Ранее «УП» заявила о хаосе в ВСУ на покровском направлении. Как отмечается, с некоторыми позициями украинских войск нет связи по причине отсутствия раций, а некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В запорожце Гоши Куценко в центре Москвы нашли изрезанное тело женщины. Что известно о преступлении?

      Байден превентивно помиловал открестившегося от Трампа высокопоставленного соратника

      Десять украинских военных предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область

      Тимоти Шаламе заподозрили в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер

      Опровергнута информация о покупке волонтерами из Алушты защиты от мазута на свои деньги

      Россия собралась взять Белоруссию в партнеры в строительстве самолетов

      Глава МИД Армении отправился в Москву на переговоры с Лавровым

      Дан прогноз о разморозке оставшихся в России иностранных активов

      Командир ВСУ пожаловался на качество боеприпасов в Торецке

      В аэропорту Москвы объявили тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше