УП: ВСУ испытывают страшную нехватку пехоты на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают страшную нехватку пехоты на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в ВСУ.

По данным издания, ВСУ столкнулись с существенной нехваткой пехоты на покровском (красноармейском), торецком (дзержинском) и южнодонецком направлениях, а также в Часовом Яре в ДНР. Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава может привести к окончательной потере Часова Яра и Дзержинска (украинское название — Торецк) как важных населенных пунктов из-за расположения на высоте и оборудованных направлений.

«Страшная нехватка пехоты, особенно в 110-й бригаде, которая является ключевой на [южнодонецком] направлении. После начала штурма Великой Новоселки бригаде дали всего 20 человек», — подчеркивает «УП».

Ранее «УП» заявила о хаосе в ВСУ на покровском направлении. Как отмечается, с некоторыми позициями украинских войск нет связи по причине отсутствия раций, а некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета.