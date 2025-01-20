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14:23, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о хаосе в ВСУ на покровском направлении

УП: В ВСУ на покровском направлении почти год сохраняется хаос
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на покровском направлении почти год сохраняется хаос в управлении подразделениями, а сами бригады истощаются и не получают пополнение. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на украинских военных.

«На Покровском направлении, к сожалению, уже почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях. "Старые" бригады истощаются и не получают желаемое пополнение, "новые", за неимением опыта, быстро теряют людей и технику», — пишет издание.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал изданию, что с некоторыми позициями украинских войск отсутствует связь по причине отсутствия раций, а некоторые выходят на связь только при наличии мобильного интернета.

Ранее Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Хортица» сообщила, что российские военные уничтожили ряд позиций подразделений ВСУ под Покровском в Донецкой народной республике. Отмечается, что украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и ударов со стороны российских войск.

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