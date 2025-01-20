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16:14, 20 января 2025Мир

НАТО нацелилось на закрытие выхода из Балтийского моря для России

The Telegraph: НАТО нацелилось закрыть доступ в Атлантику военным кораблям РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Страны НАТО нацелились на установление контроля за российскими судами в Балтийском море. Также там намериваются закрыть доступ в Атлантику российским военным кораблям. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Отмечается, что Швеция развернула новую противокорабельную ракету Marks 3, способную удерживать российские корабли от выхода из портов Санкт-Петербурга и Калининграда. Эстония и Латвия, в свою очередь, инвестировали значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. Он подчеркнул, что все страны-участницы Североатлантического альянса имеют консенсус по данному вопросу и рассматривают различные возможности по этому направлению.

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