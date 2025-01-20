Найдены редчайшие древнеримские монеты на 32,5 миллиона рублей

В Люксембурге найдена 141 монета Западной Римской империи на 308 тысяч евро

В Люксембурге археологи обнаружили 141 редчайшую древнеримскую монету на общую сумму более 308 тысяч евро (32,5 миллиона рублей). Об этом пишет Popular Science.

Археологи нашли монеты, отчеканенные в Западной Римской империи в период с 364-го по 408 год нашей эры, во время раскопок на севере страны. На них нанесены профили восьми императоров. Особый интерес представляют три монеты, на которых отчеканен профиль императора-узурпатора Евгения, правившего всего два года — с 392-го по 394 год.

Евгений захватил власть в стране в августе 392-го при помощи знаменитого военачальника Флавия Арбогаста. Несмотря на то, что сам Евгений был христианином, он попытался реставрировать в империи традиционное римское язычество. Конец двухлетнему правлению узурпатора положил император Восточной Римской империи Феодосий Великий, который вторгся на запад и разбил того в битве на реке Фригид. Так как Евгений находился у власти совсем недолго, монеты его периода являются огромной редкостью.

Как пишет Popular Science, клад раскапывали с 2020-го по 2024 год на руинах древнеримского форта в деревне Хольцтум, однако известно о нем стало только в январе. Археологи во время работы столкнулись со многими трудностями. В частности, им пришлось вызывать на место раскопок саперов, так как там обнаружили несколько неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили клад из 321 англосаксонской монеты XI века на строительной площадке АЭС. Серебряные монеты были закопаны в свертке из листа свинца, благодаря чему сохранились до наших дней почти в идеальном состоянии.

