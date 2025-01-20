Названа вызывающая отвращение причина не брать телефон в ванную

Фармацевт Салим: Плесень из чехла телефона может привести к болям в горле

Фармацевт Найра Салим назвала вызывающую отвращение причину не брать с собой телефон в ванную комнату. Ее цитирует издание Metro.

Салим прокомментировала открытие тиктокерши Энди Наки, которая любила брать с собой телефон в душ, чтобы включать с него музыку. Однажды блогерша сняла с гаджета чехол и обнаружила под ним черную плесень. «Воздействие плесени может вызвать раздражение ушей, глаз, носа и горла, что приведет к таким симптомам, как сухость во рту, чихание или боль в горле. Пациенты с такими заболеваниями, как экзема или астма, могут быть более уязвимы к воздействию плесени», — рассказала фармацевт.

Черная плесень, продолжила Салим, может вызвать огромный спектр проблем со здоровьем у людей и домашних животных, при этом дети подвергаются большему риску. Легкие симптомы могут включать головные боли, кожную сыпь и поражение дыхательных путей, а длительное воздействие плесени может спровоцировать хроническое заболевание легких или синдром системного воспалительного ответа, предупредила фармацевт.

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