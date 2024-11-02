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16:31, 2 ноября 2024Забота о себе

Курильщиков предупредили о последствиях вредной привычки для зубов

Стоматолог Гусева: курение ведет к нарушению вкуса и раку ротовой полости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniele Fotia / Unsplash

Курение может вызывать кариес и угрожающие жизни заболевания полости рта, рассказала стоматолог Ольга Гусева. О последствиях вредной привычки она предупредила курильщиков в беседе с aif.ru.

По словам Гусевой, курение может приводить к кариесу и изменению цвета зубов. «Липкие смолы табака, осаждаясь на поверхности зубов, вызывают эстетические проблемы в виде формирования темного налета, а при длительном курении происходит не только наружное окрашивание зубов, но и внутренне потемнение», — рассказала она.

Курение, продолжила Гусева, влияет на работу слюнных желез, что ведет сухости полости рта, а та, в свою очередь — к нарушению восприятия вкусовой чувствительности. Курение нарушает процессы обновления клеток слизистой оболочки полости рта — это грозит повышенным ороговением слизистой оболочки рта и развитием предраковых заболеваний, таких как лейкоплакия, предупредила она.

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Стоматолог отметила, что увеличение числа случаев рака ротовой полости связывают в том числе с курением. В группу риска по этому заболеванию входят люди старше 18 лет, имеющие вредные привычки, на первом месте среди которых — курение, отметила она. «Научный факт: риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в два-три раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день, относительный риск достигает десяти», — заключила врач.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам ЗОЖ.

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