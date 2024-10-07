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16:51, 7 октября 2024Россия

Глава Минздрава заявил о возможности прожить до 120 лет за счет ЗОЖ

Мурашко: человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам ЗОЖ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам здорового образа жизни (ЗОЖ). Его цитирует РИА Новости.

По мнению главы Минздрава, таким образом можно предотвратить 60 процентов факторов развития различных заболеваний. Для этого нужно формировать определенные установки и вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.

Мурашко добавил, что возможность дожить до 120 лет заложена у человека генетически.

Ранее министр рассказал о своем лишнем весе и признался, что ему нужно сбросить несколько килограммов. «Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить шесть килограммов», — сказал Мурашко. Он указал на важность соблюдения ряда правил для стабильного веса в пределах нормы. В том числе для этого необходимо больше есть овощей и фруктов, а также не переедать.

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      Антон Похиляк
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