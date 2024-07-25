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15:25, 25 июля 2024Россия

Глава Минздрава России рассказал о своем лишнем весе

Глава Минздрава Мурашко о лишнем весе: мне нужно сбросить шесть килограммов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о своем лишнем весе. Он признался, что ему нужно сбросить несколько килограммов, передает РИА Новости.

«Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 килограммов», — сказал министр.

Мурашко указал на важность соблюдения ряда правил для стабильного веса в пределах нормы. В том числе, для этого необходимо больше есть овощей и фруктов, а также не переедать.

В России, согласно данным Росстата, выросло число людей с диагнозом «ожирение». Так, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 383 тысячи. Сведения о росте числа пациентов с ожирением представили и в Минздраве. В ведомстве сообщали, что в 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента. Такая тенденция, указали в министерстве, является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента.

Из-за большого числа людей с лишим весом в России врачи все чаще вынуждены лечить пациентов с помощью операций. С 2020 года число операций для борьбы с ожирением выросло на 172 процента. Так, в 2020 году хирурги выполнили 3292 вмешательства, в 2021-м — 5833, в 2022-м — 8129, а в 2023-м — 8955. В результате операции пациенты теряют примерно четверть общей массы тела, или около 60–70 процентов лишнего веса.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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