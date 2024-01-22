В России выросло число людей с ожирением

Росстат: в 2022 году более чем на 10 процентов выросло число людей с ожирением

В России выросло число людей с диагнозом ожирение, следует из данных Росстата из сборника «Здравоохранение в России-2023», который издается раз в два года. Документ есть в распоряжении РБК.

Так, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 383 тысячи. В 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов.

Среди детей до 14 лет ожирение выявили у 108 тысяч несовершеннолетних, подросткам в возрасте от 15 до 18 лет такой диагноз поставили более 40 тысяч раз, что почти в два раза меньше, чем в 2010-м году (тогда такой диагноз был у 21 тысячи подростков).

Данные Росстата показывают, что в 2022 году болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ были зафиксированы более чем у 13 миллионов россиян. Два года до этого — в 2020 году — их было почти на миллион меньше.

При этом сборник Росстата приводит данные, согласно которым в России резко увеличилось число занимающихся спортом. Если в 2010 году их было 26,3 миллиона, в 2015 году — 43,5 миллиона, а в 2022 году — почти 70 миллионов россиян.

Ранее Минздрав сообщал, что в 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента. В ведомстве отметили, что данная тенденция является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента. Минздрав напомнил, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности.