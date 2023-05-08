Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:06, 8 мая 2023Россия

Число россиян с ожирением заметно выросло

Минздрав: первичная заболеваемость ожирением в России выросла почти на 11 процентов

Фото: Frank Hoemann / Globallookpress.com

Первичная заболеваемость ожирением в России в прошлом году выросла на 10,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава.

Как следует из документа, данная тенденция является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента. В Министерстве напомнили, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности.

Ранее женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения. Гинеколог Наталья Боженко рассказала, что отложение абдоминального жира ведет к болезням сердца.

Американский автор книг по здоровому питанию Нил Барнард рассказал, как рацион влияет на симптомы климакса. По его словам, соевые продукты, такие как тофу и соевые бобы, помогают снизить интенсивность приливов во время менопаузы у женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Глава разведки Украины Буданов пообещал убивать русских по всему миру. В Москве его сочли «пошедшим вразнос террористом»
В Малайзии заявили о приближении мировой войны из-за антироссийских действий США
Число россиян с ожирением заметно выросло
Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена «подростком с кучей морщин»
Россиянка с дочерью погибли из-за забытой на плите еды
Дипломат рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию
Раскрыт смысл названия «дома с подбитым глазом» в Москве
Пророссийские активисты назвали места расположения бойцов ВСУ в Николаеве
Американский журналист назвал виновного в увольнении Карлсона с Fox News
Российские военные в зоне проведения СВО будут использовать новую технику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.