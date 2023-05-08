Число россиян с ожирением заметно выросло

Минздрав: первичная заболеваемость ожирением в России выросла почти на 11 процентов

Первичная заболеваемость ожирением в России в прошлом году выросла на 10,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава.

Как следует из документа, данная тенденция является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента. В Министерстве напомнили, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности.

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