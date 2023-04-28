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20:18, 28 апреля 2023Забота о себе

Женщинам перечислили продукты для облегчения симптомов климакса

The New York Times: тофу и соевые бобы помогают снизить интенсивность симптомов менопаузы

Фото: Unsplash

Соевые продукты, такие как тофу и соевые бобы, помогают снизить интенсивность приливов во время менопаузы у женщин. Об этом американский автор книг по здоровому питанию Нил Барнард рассказал The New York Times, которое разбиралось, как рацион влияет на симптомы климакса.

Бернард отметил, что соя чаще других продуктов исследовалась с точки зрения влияния на происходящие во время менопаузы процессы. По его словам, есть подтверждения, что употребление тофу или соевых бобов связано с уменьшением количества приливов — внезапных приступов сильного жара. «Соевые продукты содержат изофлавоны, химические вещества, которые могут связываться с рецепторами эстрогена в организме. По этой причине считается, что соя может имитировать эстроген», — объяснил Бернард.

По словам специалиста, работая с женщинами в период менопаузы, он заметил, что те из них, кто перешел на вегетарианскую диету, чаще сообщали об облегчении симптомов. При этом Барнард подчеркнул, что не знает, какой именно фактор помог добиться результата — отказ от мяса, употребление соевых продуктов или похудение.

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По мнению акушера-гинеколога Арианы Шоулз-Дуглас, приливы испытывают 75 процентов женщин перед или во время менопаузы. «При снижении уровня эстрогена во время перехода к менопаузе внутренний термостат иногда сообщает, что тело горячее, чем оно есть на самом деле. Это вызывает потоотделение и расширение кровеносных сосудов», — объяснила врач. Она добавила, что механизм этого явления остается не до конца изученным.

Другая акушер-гинеколог Хусана Хак согласилась с коллегой. Она рассказала, что обычно советует пациенткам в период менопаузы воздерживаться от кофеина, острых продуктов, алкоголя, сладостей и продуктов с высокой степенью переработки. Однако эти рекомендации, по словам врача, основаны на наблюдениях, а не на научных данных, которых по этому вопросу недостаточно.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала привычку, которая приближает наступление менопаузы. По ее словам, климакс может наступить раньше из-за недосыпа.

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Екатерина Улитина
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