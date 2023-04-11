Гинеколог предостерегла женщин от приближающих климакс привычек

Гинеколог Волкова: недосып и употребление алкоголя могут приблизить климакс

Наступление менопаузы у женщин могут приблизить некоторые распространенные привычки, рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова. От приближающих климакс ошибок она предостерегла россиянок в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Волковой, приблизить климакс может недосып — когда женщина регулярно недосыпает положенные восемь часов. «И почему потом нет сил пару дней? Потому что нет ресурсов, которые мы взяли для построения дополнительного кортизола на "ночную смену"», — объяснила врач.

Также спровоцировать наступление менопаузы могут чрезмерное употребление алкоголя и игнорирование проблем с организмом. «Запоры по два-три дня, утренняя тошнота, постоянный резкий запах пота мы считаем нормой, не обращаясь за помощью. Так точно нельзя!» — говорит гинеколог.

Приближает климакс и стресс, продолжила Волкова. «У всех стресс разный, и реакция на происходящее индивидуальная. Яичники будут отдавать свои ресурсы, чтобы помочь нервной системе выжить», — предупредила она.

Наконец, добавила Волкова, на наступление менопаузы может повлиять рацион. В меню, уточнила она, должно быть достаточно овощей, цельных злаков, рыбы, растительных жиров, умеренно — жиров животного происхождения, а всех жиров в совокупности — не менее грамма на килограмм веса.

Ранее сообщалось, что 48-летняя американская актриса Дрю Бэрримор испытала первый яркий симптом менопаузы во время записи телешоу с коллегами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Разговаривая с Энистон, Бэрримор внезапно начала потеть. Из-за наступающего климакса у нее случился так называемый гормональный прилив, и актрисе пришлось снять пиджак.