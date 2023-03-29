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17:19, 29 марта 2023Забота о себе

Дрю Бэрримор испытала первый симптом менопаузы при Дженнифер Энистон

У Дрю Бэрримор случился прилив из-за климакса во время записи телешоу с Энистон

Фото: Joshua Roberts / Reuters

48-летняя американская актриса Дрю Бэрримор испытала первый яркий симптом менопаузы во время записи телешоу с коллегами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Об этом рассказывает издание People.

Разговаривая с Энистон, Бэрримор внезапно начала потеть. Из-за наступающего климакса у нее случился так называемый гормональный прилив, и актрисе пришлось снять пиджак. «Мне так жарко, я думаю, у меня первый прилив из-за перименопаузы. Впервые, да. Я думаю, это первый прилив, вау», — сказала она, обмахивая себя.

54-летняя Энистон пошутила, что для нее честь присутствовать при таком моменте. «Рада, что этот момент задокументирован», — посмеялась Бэрримор.

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Несколько дней назад Дрю Бэрримор в беседе с журналисткой Гейл Кинг заявила, что переживает перименопаузу — предшествующий климаксу период. По ее словам, менструации у нее начали приходить раз в две недели, что может быть одним из признаков приближающейся менопаузы.

Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова назвала пять полезных продуктов для женщин старшего возраста. Бороться с изменениями гормонального фона при климаксе можно при помощи коррекции питания, уточнила она.

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Александра Лисица
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