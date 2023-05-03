Женщин за 40 предупредили об опасном мужском типе ожирения

Гинеколог Наталья Боженко: отложение абдоминального жира у женщин ведет к болезням сердца

Отложение жира по мужскому типу ведет к болезням сердца у женщин за 40, предупредила врач-гинеколог Наталья Боженко. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Боженко, после 40 лет у женщин чаще всего наблюдается снижение функции яичников и при остающемся регулярным цикле у них могут проявляться симптомы снижения уровня эстрогенов.

Также, продолжила она, у женщин меняется обмен веществ. «Если продолжать жизнь в прежнем ритме, не снижать калорийность рациона и вести малоподвижный образ жизни, то увеличение веса и ненужных объемов не заставит себя ждать, как ни печально. Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения», — предостерегла она, объяснив, что такой тип ожирения связан с инсулинорезистентностью и ведет к патологии сердечно-сосудистой системы.

Ранее американский автор книг по здоровому питанию Нил Барнард рассказал, как рацион влияет на симптомы климакса. По его словам, соевые продукты, такие как тофу и соевые бобы, помогают снизить интенсивность приливов во время менопаузы у женщин.