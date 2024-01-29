В России ожирение начали чаще лечить с помощью операций

«Ъ»: в России врачи чаще вынуждены лечить ожирение пациентов с помощью операций

В России врачи все чаще вынуждены лечить пациентов с ожирением с помощью операций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные общероссийского бариатрического реестра.

Бариатрический реестр ведется с 2013 года. За период с 2013 по 2019 год в России сделали 13 688 операций. С 2020 года число операций для борьбы с ожирением выросло на 172 процента. Так, в 2020 году хирурги выполнили 3292 вмешательства, в 2021-м — 5833, в 2022-м — 8129, а в 2023-м — 8955.

Бариатрия — это направление хирургии, которое занимается лечением ожирения. Речь идет не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, угрожающим здоровью. У людей с индексом массы тела выше 40 происходят глубокие изменения в обмене веществ и гормональные нарушения, из-за чего сбросить вес и удержать его естественным путем становится трудно и порой невозможно Максим Буриков руководитель Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону

В результате операции пациенты теряют примерно четверть общей массы тела, или около 60–70 процентов лишнего веса, отметил Буриков. За последние три года 87 процентов пациентов, которые нуждаются в операции, были женщинами. Больше всего хирургическое вмешательство требуется пациентам в возрасте от 31 года до 40 лет (746) и от 41 года до 50 лет (582). Больше четверти таких пациентов на момент операции имели ожирение третьей и четвертой (последней) степеней.

Лидером по числу бариатрических операций в мире является США — там, согласно данным Глобального отчета по бариатрической хирургии, за 2023 год прооперировали 209 527 человек. Следом идет Бразилия (70 490 вмешательств) и Франция (38 890).

В России, согласно данным Росстата, выросло число людей с диагнозом «ожирение». Так, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10 процентов больше, чем годом ранее — тогда было 383 тысячи.

Сведения о росте числа пациентов с ожирением представили и в Минздраве. В ведомстве сообщали, что в 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента. Такая тенденция, указали в министерстве, является крайне неблагоприятной, она превысила предельно установленные проектом 8,7 процента.