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14:53, 20 января 2025Экономика

Названы главные угрозы для мировой экономики в 2025 году

Экс-глава ЦБ Хильдебранд: Инфляция станет главной угрозой для мировой экономики
Вячеслав Агапов

Фото: Ameer Al Mohammedaw / Globallookpress.com

Устойчивая инфляция является главной угрозой для мировой экономики в 2025 году. Наиболее опасные тенденции назвал бывший глава Центрального банка (ЦБ) Швейцарии Филипп Хильдебранд, его цитирует Bloomberg.

По словам экс-главы регулятора, наибольшие опасности ждут Европу, которая отстает от прочих стран по целому ряду вопросов.

«Европа проигрывает в цифровой войне, мы проигрываем в энергетической войне, и существует серьезная, я бы сказал, критическая проблема конкурентоспособности, которую необходимо решить», — предупредил Хильдебранд.

Вместе с ростом цен мировым рынкам угрожает сочетание старения общества, технологических изменений и фрагментарной геополитики. Эти факторы приведут к росту потребительских цен и потребуют от властей жестких компромиссов, добавила вице-председатель Blackrock Франсин Лакуа.

«Хотя инфляция явно снизилась, во многом благодаря постпандемийным корректировкам, я не думаю, что история с инфляцией завершена. Самый большой риск заключается в том, что мы проснемся и поймём, что инфляция не просто сохраняется, а продолжает удерживаться», — пояснила она.

Ряд экспертов CNBC предупреждают, что недавние санкции против России обернутся нефтяным шоком для стран, которые ранее покупали сырье у страны. Так, например, ограничения, которые ввели против российских энергетических компаний и операторов судов, перевозящих сырье, затруднят Индии возможность импортировать российскую дешевую нефть и могут привести к росту инфляции в третьей по величине экономике Азии.

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