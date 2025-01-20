Неаккуратность курьера помогла полицейским найти нарколабораторию

В Нижнем Новгороде курьер помог полиции обнаружить нарколабораторию

В Нижнем Новгороде полицейские обнаружили нарколабораторию благодаря помощи курьера. Об этом в понедельник, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 13 января 19-летний молодой человек, подрабатывавший курьером, получил заказ на доставку посылки. В пути из-за своей неаккуратности юноша уронил заказ, из которого выпал подозрительный сверток. Понимая, что содержимое напоминает наркотики, курьер отправился в полицию. Там проверили отправителя — им оказался 36-летний россиянин, у которого дома была целая нарколаборатория по производству марихуаны.

13 декабря 2024 года сообщалось, что наркодилера из межрегиональной ОПГ осудили за сбыт россиянам запрещенных веществ.