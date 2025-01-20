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12:43, 20 января 2025Экономика

Бывший министр экономики заявил о невозможности сдержать инфляцию усилиями Банка России

Экс-министр экономики Нечаев: ЦБ РФ не остановит инфляцию повышением ставки
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин/Коммерсантъ

Центральный Банк (ЦБ) России не может остановить инфляцию, повышая ключевую ставку. О невозможности сдержать рост цен усилиями одного регулятора заявил бывший министр-экономики Андрей Нечаев, его слова приводит News.ru.

По словам экс-главы Минфина, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) имеет определенный антиинфляционный эффект, но оно влияет лишь на часть экономики. В то же время оборонная промышленность, на которую «льется денежный дождь военных заказов», не ощущает эффекта от удорожания кредитов.

«Работает целый арсенал механизмов, которые демпфируют усилия ЦБ по ограничению инфляции. Цена денег в виде ключевой ставки наиболее болезненная для малого и среднего бизнеса», — пояснил Нечаев.

Также усилия ЦБ по борьбе с инфляцией ослабляют кризис на рынке труда, из-за которого предприятия в погоне за работниками вынуждены повышать зарплату, и рост номинальных доходов подталкивает повышение цен.

«Могу гарантировать: и в 2025-м мы не выйдем на целевой показатель Центробанка в четыре процента инфляции по итогу года. К сожалению, мы не имеем измерителей, которым можно было бы доверять. Мало кто верит официальной инфляции, по Росстату. Не знаю, что в этом больше виновато, его методики или желание приукрасить действительность», — добавил экономист.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов допустил, что снижение ключевой ставки Банка России, вероятнее всего, начнется во второй половине 2025 года. Смягчать ДКП будут постепенно, хотя серьезного изменения показателя пока ждать не приходится. Как полагает Гаврилов, для того, чтобы ЦБ перешел к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, нужно добиться устойчивого снижения инфляции, охлаждения потребительского спроса и стабилизации динамики кредитования.

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