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15:57, 16 января 2025Экономика

Предсказаны сроки снижения ключевой ставки Банка России

Депутат Госдумы Гаврилов: В 2025 году ключевую ставку будут постепенно снижать
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Банка России выглядит более вероятным во второй половине 2025 года. Такие сроки предсказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его процитировал ТАСС.

Парламентарий полагает, что в наступившем году ключевая ставка будет опускаться постепенно, хотя серьезного понижения пока ждать не приходится. Впрочем, при благоприятных условиях она может упасть до 17-18 процентов, что благотворно скажется на кредитной активности.

Как полагает Гаврилов, для того, чтобы ЦБ перешел к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, нужно добиться устойчивого снижения инфляции, охлаждения потребительского спроса и стабилизации динамики кредитования.

«Но в ближайшее время ДКП будет оставаться жесткой», — сказал он.

Ранее представители российского бизнеса заявили, что ключевая ставка выросла до «неоправданно высокого уровня». Как следствие, большинство предприятий лишились доступа к заемному финансированию, а это серьезно тормозит развитие и модернизацию производства.

ЖЗЛ
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