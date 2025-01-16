В ключевой ставке в России увидели угрозу для экономики

РАН: Российский бизнес увидел угрозу для экономики в высокой ставке Центробанка

Российский Центробанк поднял ключевую ставку на «неоправданно высокий уровень» даже при заявленной необходимости борьбы с инфляцией. Угрозу для экономики в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора увидел российский бизнес, опрошенный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, отмечает газета «Ведомости».

По состоянию на конец 2024 года большинство респондентов (68,9 процента) считали, что текущие действия ЦБ скажутся на экономике страны. В качестве аргумента они приводят ситуацию 2022 года, когда цены росли быстрее, но власти боролись с инфляцией с помощью укрепления курса рубля за счет обязательной продажи части валютной выручки. В положительный исход верили лишь 5,4 процента опрошенных. Такое соотношение показывает, что регулятор плохо ведет разъяснительную работу среди бизнеса и излишне ужесточает монетарную политику, отмечают в РАН.

«Фактическое отсутствие у большинства отечественных предприятий доступа к заемному финансированию сильно замедляет процессы развития и модернизации производства, которые столь необходимы современной России. Это очень серьезная проблема, заметно ухудшающая долгосрочные перспективы российской экономики», — отмечают эксперты. По их мнению, от властей требуется в ближайшее время увеличить масштабы субсидированного кредитования, расширить налоговые льготы и постепенно смягчать ДКП..

Высокая ключевая ставка воспринимается бизнесом как угроза, поскольку она нацелена на охлаждение спроса в экономике, удорожание кредитов и замедление инвестиционной активности мешают нарастить объемы выпуска и сократить издержки, объяснил ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Центральный банк своей политикой негативно влияет на уровень предложения, так как затрудняет кредитование оборотного капитала и снижает инвестиционную активность, добавил директор ИНП РАН Александр Широв.

В условиях высоких ставок недооценивается риск будущих потенциальных банкротств бизнеса и увеличения числа неплательщиков, предупредил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Чтобы не допустить этого, нужны меры поддержки от государства. Иначе, многие инвестиционные проекты могут быть отменены или сдвинуться на времена, когда они станут рентабельны.

20 декабря ЦБ сохранил ставку на уровне 21 процент, объяснив свое решение существенным ужесточением кредитных условий со стороны банков и предположив, что поспособствовать замедлению инфляции могут и имеющиеся условия. Регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале следующего года, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков