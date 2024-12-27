В Госдуме спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки

Депутат Госдумы Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку уже в феврале

Центробанк (ЦБ) РФ может принять решение о снижении ключевой ставки уже в феврале следующего года, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сроки снижения ключевой ставки депутат спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«Кредитные требования, которые мы наблюдали, сформировали на потребительском рынке повышенное давление и стимулировали рост цен, в результате чего инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с этим Центробанк и поднял ключевую ставку, чтобы снизить это давление и сбить инфляционные процессы», — объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что после роста потребительской активности в новогодний период в декабре ожидается спад спроса на товары.

Начнется постепенное снижение инфляции, нет спроса — значит, нет повышения цен. (...) Инфляция начнет снижаться, проценты по кредитам тоже постепенно будут снижаться, возможно уже с января. Допускаю, что в феврале Центробанк начнет снижать ключевую ставку Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

25 декабря Минэкономразвития сообщило о замедлении недельной инфляции до 0,33 процента. Согласно оценкам ведомства, за неделю с 17-го по 23 декабря инфляция в России составила 0,33 процента, что меньше, чем 0,35 процента, зафиксированные в предыдущий период.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган рассказал, что по итогам года инфляция составит порядка 9,6-9,8 процента. По его мнению, своего пика рост цен достигнет в апреле 2025 года, а в мае начнется замедление.

В конце октября регулятор ожидал, что инфляция составит 8-8,5 процента, предупредив о возможности повышения ключевой ставки в случае ее ускорения. Тем не менее 20 декабря ЦБ сохранил ставку на уровне 21 процент, объяснив свое решение существенным ужесточением кредитных условий со стороны банков и предположив, что поспособствовать замедлению инфляции могут и имеющиеся условия.