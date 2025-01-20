Аферисты выманили у россиянина больше десятка миллионов рублей и квартиру в Москве

Новосибирец лишился 13 млн руб. и квартиры в Москве из-за аферистов

Житель Новосибирска попался на уловку мошенников и лишился более десятка миллионов рублей. Также аферисты выманили у него столичную квартиру, говорится в сюжете телепередачи «Прецедент».

Впервые аферисты связались с россиянином летом 2024-го. От имени правоохранителей мужчине сообщили, что энергокомпания, в которой он работает, подозревается в финансировании украинских диверсантов. В разговоре махинаторы упомянули коллегу новосибирца, что придало истории большую достоверность. Поверив, что судьба фирмы зависит только от него, мужчина пожертвовал своими накоплениями и взял несколько кредитов.

Впоследствии аферисты решили заняться и имуществом доверчивого россиянина. Как выяснилось, у пострадавшего имелась трехкомнатная квартира в Москве, куда он на несколько лет перебрался по долгу службы. Позднее он перебрался на родину, но столичную недвижимость оставил. Злоумышленники предупредили новосибирца, что его московской жилплощадью завладели третьи лица и выставили на продажу. И в этом случае махинаторы вновь назвали знакомое мужчине имя — аферу, по их словам, проворачивала та, на кого пострадавший прежде выписывал доверенность. Ради спасения жилья собственнику якобы требовалось самому провести сделку на опережение, а полученные деньги положить в банковскую ячейку. В ходе следствия выяснилось, что средства ему передала другая жертва мошенников. Общая сумма ущерба составила 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в сети аферистов угодила жительница Камчатки. Пенсионерку убедили помочь «следствию», ради чего она продала жилье и перевела деньги на неизвестные реквизиты.