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00:14, 20 января 2025Наука и техника

Парад планет в январе 2025 года: что это такое и можно ли увидеть его с Земли

Вера Павлова

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Зимой 2025 года произойдут два парада планет — в январе и феврале, сообщает портал ScienceAlert. Ученые утверждают, что увидеть это редкое явление на небосводе можно и невооруженным глазом: правда, для этого нужно, чтобы небо было безоблачным. «Лента.ру» рассказывает, когда и как можно посмотреть на парад планет в январе.

Дата

Парад планет пройдет 21 января вечером. В этот день шесть из восьми планет Солнечной системы (за исключением Земли и Меркурия) одновременно появятся на небе.

Изображение: Vito Technology, Inc.

И хотя на самом деле планеты не выстраиваются в стройный ряд, как это изображают на картинках, между ними все же можно будет провести воображаемую линию.

Небольшие парады планет, в которых участвуют три-четыре небесных тела, происходят довольно часто. А вот явление, когда в одну линию встают все или почти все планеты Солнечной системы, — редкое

Что касается парада в январе, то уже 17 и 18 января друг к другу приблизятся Сатурн и Венера, а после них к «линии» станут присоединяться и другие планеты.

В итоге они расположатся в таком порядке: сначала Марс, за ним Юпитер, чуть выше Уран, далее Нептун и Венера, а под Венерой — Сатурн.

Что такое парад планет

Парад планет — это астрономическое явление, при котором планеты Солнечной системы оказываются на одной прямой линии от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. Это происходит, когда большинство небесных тел, двигаясь по собственной орбите, выстраиваются с одной стороны от звезды.

На самом деле в астрономии такого термина не существует, это скорее научно-популярное понятие. Да и планеты фактически не могут выстраиваться в прямую линию из-за особенностей Вселенной. Поэтому визуально парад планет напоминает скорее скопление небесных тел.

Фото: tawatchai07 / Freepik

Как смотреть на парад планет

Чтобы увидеть это астрономическое явление, прежде всего нужно, чтобы на небе не было облаков. Кроме того, помешать увидеть парад планет могут огни города — так что наблюдать за небом лучше вдалеке от цивилизации, в идеале в сельской местности за пределами населенного пункта.

Во время парада планет не все небесные тела будут заметны без специального оборудования. Чтобы увидеть Нептун, все же понадобится телескоп

Отследить видимость планет в конкретную дату можно с помощью специального сервиса. Он показывает время восхода и захода каждой планеты и видимость небесного тела.

Другой сервис также утверждает, что 21 января плохо виден будет не только Нептун, но и Уран.

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