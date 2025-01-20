Парад планет в январе 2025 года: что это такое и можно ли увидеть его с Земли

Зимой 2025 года произойдут два парада планет — в январе и феврале, сообщает портал ScienceAlert. Ученые утверждают, что увидеть это редкое явление на небосводе можно и невооруженным глазом: правда, для этого нужно, чтобы небо было безоблачным. «Лента.ру» рассказывает, когда и как можно посмотреть на парад планет в январе.

Дата

Парад планет пройдет 21 января вечером. В этот день шесть из восьми планет Солнечной системы (за исключением Земли и Меркурия) одновременно появятся на небе.

И хотя на самом деле планеты не выстраиваются в стройный ряд, как это изображают на картинках, между ними все же можно будет провести воображаемую линию.

Небольшие парады планет, в которых участвуют три-четыре небесных тела, происходят довольно часто. А вот явление, когда в одну линию встают все или почти все планеты Солнечной системы, — редкое

Что касается парада в январе, то уже 17 и 18 января друг к другу приблизятся Сатурн и Венера, а после них к «линии» станут присоединяться и другие планеты.

В итоге они расположатся в таком порядке: сначала Марс, за ним Юпитер, чуть выше Уран, далее Нептун и Венера, а под Венерой — Сатурн.

Что такое парад планет

Парад планет — это астрономическое явление, при котором планеты Солнечной системы оказываются на одной прямой линии от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. Это происходит, когда большинство небесных тел, двигаясь по собственной орбите, выстраиваются с одной стороны от звезды.

На самом деле в астрономии такого термина не существует, это скорее научно-популярное понятие. Да и планеты фактически не могут выстраиваться в прямую линию из-за особенностей Вселенной. Поэтому визуально парад планет напоминает скорее скопление небесных тел.

Как смотреть на парад планет

Чтобы увидеть это астрономическое явление, прежде всего нужно, чтобы на небе не было облаков. Кроме того, помешать увидеть парад планет могут огни города — так что наблюдать за небом лучше вдалеке от цивилизации, в идеале в сельской местности за пределами населенного пункта.

Во время парада планет не все небесные тела будут заметны без специального оборудования. Чтобы увидеть Нептун, все же понадобится телескоп

Отследить видимость планет в конкретную дату можно с помощью специального сервиса. Он показывает время восхода и захода каждой планеты и видимость небесного тела.

Другой сервис также утверждает, что 21 января плохо виден будет не только Нептун, но и Уран.

