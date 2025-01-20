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17:48, 20 января 2025Экономика

Планы Трампа насторожили автогиганта General Motors

Bloomberg: Пошлины Трампа ударят по покупателям автомобилей в США
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Denette / Globallookpress.com

Если избранный президент США Дональд Трамп действительно введет обещанные им пошлины, то они ударят по экономическим интересам самих Соединенных Штатов. Об этом предупредил глава канадского подразделения General Motors Кристиан Аквилина. Его процитировало Bloomberg.

Как полагает Аквилина, из-за пошлин могут разорваться цепочки поставок автомобильной продукции. А это обернется ростом потребительских цен, что не отвечает ничьим интересам, особенно американским.

Издание напомнило, что Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на товары из Канады и Мексики в дополнение к другим торговым мерам. Однако перед этим новая администрация Белого дома поручит федеральным агентствам оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

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Канада уже предупредила, что готова ответить Трампу контрпошлинами на американскую продукцию. Это касается легковых и грузовых автомобилей, что сделает транспортные средства, сделанные в США, менее привлекательными для покупки. Впрочем, это ударило бы и по канадским потребителям. Около 50 процентов транспортных средств, проданных в Канаде в 2023 году, были импортированы из США. Кроме того, последние обеспечивают около 65 процентов импорта автозапчастей в Канаду.

Ранее сообщалось, что если Трамп в день инаугурации объявит о введении пошлин, то премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо проведет оперативные двухнедельные консультации, посвященные пошлинам на товары из США почти на 25,7 миллиарда долларов. Премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби оценил планы Трампа как объявление экономической войны и пригрозил широким спектром ответных мер.

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