По факту обстрела школы в Херсонской области возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после обстрела школы в Херсонской области со стороны ВСУ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело завели по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 167 («Умышленное повреждение имущества») УК РФ. Сейчас следователи станавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

По версии следствия, утром 20 января ВСУ обстреляли двумя кассетными боеприпасами территорию, прилегающую к школе в селе Бехтеры Херсонской области. В результате пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

Утром 20 января глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ около школы в селе Бехтеры.

