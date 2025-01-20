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18:09, 20 января 2025Бывший СССР

Порошенко рассказал о вызовах и шансах Украины при Трампе

Порошенко: для Украины возвращение Трампа в Белый дом станет вызовом и шансом
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Приход к власти в США республиканца Дональда Трампа станет для Украины как вызовом, так и шансом. Об этом заявил бывший украинский президент, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVP.

Он заявил, что Трамп отличается от предыдущего президента Джо Байдена. По его словам, Байден «является президентом по ценностям, а Трамп — президентом по ценам». Порошенко отметил, что Трамп был первым президентом, предоставившим Украине пакет военной помощи с летальным оружием и ввел санкции против компаний, связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2». Также экс-президент напомнил, что Трамп поддержал признание независимости Православной церкви Украины.

Порошенко заключил, что победа России в конфликте на Украине будет означать «катастрофу для глобальной безопасности в мире». Он сделал вывод, что возвращение Трампа в Белый дом станет для Украины узким окном возможностей, однако страны должны будут найти способ работать вместе.

Ранее стало известно, что Трамп попросил организовать разговор с президентом России Владимиром Путиным после инаугурации. Предполагается, что политики обсудят возможность личной встречи для «попыток положить конец войне на Украине».

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