Посол Германии в США раскритиковал планы Трампа

Reuters: Посол ФРГ в США Михаэлис описал планы Трампа как программу разрушения

Посол Германии в США Андреас Михаэлис раскритиковал планы избранного американского президента Дональда Трампа и описал их как программу «максимального разрушения». Об этом сообщает Reuters.

Дипломат предупреждал Берлин, что нововведения политика приведут к «пересмотру конституционного порядка» и позволят максимально сконцентрировать власть в руках главы государства в ущерб Конгрессу и штатам.

По мнению Михаэлиса, основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости, а крупнейшие технологические компании получат доступ к управлению государством.

Посол допустил, что судебная система, а особенно Верховный суд, позволит Трампу реализовать свои планы. Президент хочет взять под контроль министерство юстиции и ФБР, чтобы достичь личных целей.

Дипломат также выразил опасения, что в США будет пересмотрена первая поправка к конституции, гарантирующая свободу слова. Он заявил, что избранный глава государства и его сторонник Илон Маск уже принимают меры против медиакомпаний, не сотрудничающих с ними. В ход идут угрозы судебными исками и отзывом лицензий, а также блокировка аккаунтов и манипуляции с алгоритмами соцсетей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского предпринимателя Илона Маска угрозой демократическому развитию Европы. По словам немецкого политика, поддержка миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах «совершенно неприемлема».

