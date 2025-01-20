Премьер Грузии понадеялся на Трампа и осудил либеральный фашизм

Кобахидзе выразил надежду на действия Трампа и осудил либеральный фашизм

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил поддержку действиям новоизбранного президента Дональда Трампа в борьбе с «глубинным государством», а также осудил либеральный фашизм. Его слова приводит Первый Канал Грузии.

По его словам, план Трампа по борьбе с «глубинным государством» поможет обеспечить мир и распространить правильные и здоровые ценности. Кобахидзе считает, что это также поможет нормализовать отношения Грузии и США.

Премьер Грузии добавил, что инаугурация Трампа станет поворотным моментом для США и мира из-за распространения «псевдолиберальной пропаганды». «Либеральный фашизм является проблемой нашей страны, (...) и он тоже получил новое развитие в течение [последних] четырех лет», — заявил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что в Грузии с 28 апреля по 8 мая пройдут командно-штабные учения с участием стран НАТО в Крцаниси в окрестностях Тбилиси. Целью учений является демонстрация бригады, состоящей в основном из грузинских военнослужащих и частично военных из других стран. Участие в военных маневрах подтвердили ряд стран НАТО и Азербайджан, а также Армения в качестве наблюдателя.