Пушков высказался о реакции Европы на слова Трампа о гендерах

Сенатор Пушков: У Евросоюза плохое предчувствие насчет президентства Трампа

У стран Европейского союза (ЕС) «плохое предчувствие» насчет президентства Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Чудовищный удар по всей социальной доктрине и "ценностям" правящей европейской либеральной элиты: отныне в США будет признано только два пола — мужской и женский!», — отметил он.

Как утверждает Пушков, Трамп фактически взорвал систему «общих ценностей», объединявшую Штаты и Евросоюз. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства...И нехорошие предчувствия», — высказался сенатор о реакции Европы на слова Трампа.

Ранее Трамп заявил, что теперь США официально признают только два гендера — женский и мужской. После того как Трамп произнес эти слова, в ротонде Капитолия США прозвучали аплодисменты.