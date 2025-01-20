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20:36, 20 января 2025Мир

Трамп высказался о количестве гендеров в США

Трамп: Теперь США официально признают только два гендера — женский и мужской
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kenny Holston / Reuters

Теперь США официально признают только два гендера — женский и мужской. Об этом заявил 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

«С сегодняшнего дня официальной политикой американского правительства является то, что существует только два гендера — мужской и женский», — подчеркнул вступивший в должность новый президент США.

После того, как Трамп произнес эти слова, в ротонде Капитолия США прозвучали аплодисменты.

Ранее Трамп пообещал вернуть свободу слова в США. Американский лидер заявил, что издаст указ о прекращении государственной цензуры.

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