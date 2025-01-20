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20:37, 20 января 2025Мир

Трамп пообещал вернуть в США свободу слова

Президент США Трамп издаст указ о прекращении государственной цензуры
Семен Александров (редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал вернуть свободу слова. Трансляция речи политика доступна на сайте телеканала CNN.

Американский лидер объявил, что издаст соответствующий указ. «Я также подпишу исполнительный указ о немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку», — сказал он.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.

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