Трамп пообещал вернуть в США свободу слова

Президент США Трамп издаст указ о прекращении государственной цензуры

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал вернуть свободу слова. Трансляция речи политика доступна на сайте телеканала CNN.

Американский лидер объявил, что издаст соответствующий указ. «Я также подпишу исполнительный указ о немедленном прекращении всякой правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку», — сказал он.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.