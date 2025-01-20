Путин попросил Лаврова сделать все для освобождения россиянина из плена ХАМАС

Путин попросил Лаврова поработать над освобождением россиянина из плена ХАМАС

Президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова сделать все для освобождения россиянина из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.

«Среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством — с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все для того, чтобы наш гражданин оказался на свободе», — призвал глава государства.

15 ноября 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское министерство потребовало от ХАМАС освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Она также подчеркнула, что вопрос заложников является приоритетным для России в Газе. По ее словам, подобная практика является совершенно неприемлемой и ХАМАС должно освободить остальных задержанных, помимо российских граждан.