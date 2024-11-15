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11:59, 15 ноября 2024Мир

Захарова потребовала от ХАМАС освободить россиян

МИД России потребовал от ХАМАС освободить россиян Труфанова и Харкина
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

МИД России потребовал от палестинского радикального движения ХАМАС освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которые находятся в заложниках в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц, и в первую очередь, наших соотечественников Труфанова и Харкина», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что вопрос заложников является приоритетным для России в Газе. По ее словам, подобная практика является совершенно неприемлемой, и ХАМАС должно освободить остальных задержанных, помимо российских граждан.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян в секторе Газа. Он добавил, что в Катаре российская сторона осуществляет контакты с обеими сторонами вооруженного конфликта.

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