Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 20 января 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма госконтактов в деле бывшего замглавы Генштаба Шамарина

Сумма госконтрактов в деле экс-замглавы Генштаба Шамарина достигла 1,4 млрд руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Военные следователи установили, что сумма государственных контрактов в деле бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина достигла более 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Правоохранители выяснили, что в период с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключило госконтракты с компанией «Пермский телефонный завод "Телта"» на поставку устройств связи для нужд ведомства на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Шамарин проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Следствие по его делу завершилось в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

      Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

      В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

      У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше