Раскрыта сумма госконтактов в деле бывшего замглавы Генштаба Шамарина

Сумма госконтрактов в деле экс-замглавы Генштаба Шамарина достигла 1,4 млрд руб.

Военные следователи установили, что сумма государственных контрактов в деле бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина достигла более 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Правоохранители выяснили, что в период с 2019 по 2023 годы Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключило госконтракты с компанией «Пермский телефонный завод "Телта"» на поставку устройств связи для нужд ведомства на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Шамарин проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Следствие по его делу завершилось в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.